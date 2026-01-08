Antalya'da 'sahte polis' operasyonu ile 4 milyon dolarlık kripto vurgunu
Antalya'da sahte polis kimliğiyle bir villaya baskın düzenleyen şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sırasında çalışanların ellerinin bağlandığı görüntüler ortaya çıktı.
SAHTE POLİSLER KAMERADA
Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan, aralarında aktif bir polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin bir villaya düzenledikleri sahte operasyon, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis kıyafeti giymiş şüphelilerin villaya gelmesi, çalışanların ellerini bağlaması ardından villadan ayrıldığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel