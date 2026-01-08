Antalya'da 'sahte polis' operasyonu ile 4 milyon dolarlık kripto vurgunu

SAHTE POLİSLER KAMERADA

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan, aralarında aktif bir polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin bir villaya düzenledikleri sahte operasyon, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis kıyafeti giymiş şüphelilerin villaya gelmesi, çalışanların ellerini bağlaması ardından villadan ayrıldığı anlar yer aldı.