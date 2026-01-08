Haberler

Antalya'da 'sahte polis' operasyonu ile 4 milyon dolarlık kripto vurgunu

Güncelleme:
Antalya'da sahte polis kimliğiyle bir villaya baskın düzenleyen şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sırasında çalışanların ellerinin bağlandığı görüntüler ortaya çıktı.

SAHTE POLİSLER KAMERADA

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan, aralarında aktif bir polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin bir villaya düzenledikleri sahte operasyon, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis kıyafeti giymiş şüphelilerin villaya gelmesi, çalışanların ellerini bağlaması ardından villadan ayrıldığı anlar yer aldı.

500

