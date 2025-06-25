Antalya'da Sahte Belge ile Araç Tescili Yapmaya Çalışan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Sahte Belge ile Araç Tescili Yapmaya Çalışan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Antalya'da, sahte belgelerle 22 aracı tescil eden 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda sahte belge düzenlemek suretiyle yasal mevzuata aykırı işlem yapıldığı belirlendi.

Antalya'da sahte belge düzenleyerek 22 aracı tescil ettirdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, bir şirket adına kayıtlı 22 aracın yasal mevzuata uygun olmadan sahte belgelerle tescil edildiği tespit edildi.

Sahte belgeleri hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı, 22 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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