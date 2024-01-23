Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sahillerde 6 Günde 8 Ceset Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

ANTALYA'da sahillerde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik'te polis ekipleri, kıyı bandında gece gündüz devriye görevine başladı.

ANTALYA'da sahillerde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik'te polis ekipleri, kıyı bandında gece gündüz devriye görevine başladı.

Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı. Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor. Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, Kadriye sahillerinde 3 ceset bulunduğunu anlattı. Polis ekiplerinin sahilde aralıksız devriye görevi yaptığına değinen Çalışkan, "Çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Belek Olaylar Güvenlik Antalya Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title