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Antalya'da sağanak yaşamı aksattı, Valilik kuvvetli yağış için uyardı

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Antalya'da sağanak yaşamı aksattı, Valilik kuvvetli yağış için uyardı
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Antalya'da sabah başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; caddelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksama yaşandı. Valilik, batıda sabah, merkez ve doğuda öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınına karşı uyardı.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla dışarı çıktı.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ulaşımda aksama yaşandı.

Antalya Valiliğinden yapılan uyarıda, batı ilçelerinde sabahın ilk saatlerinden, merkez ve doğu ilçelerinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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