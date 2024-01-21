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Antalya'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi. Şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.

ANTALYA'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da saat 19.00 sıralarından itibaren başlayan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Kentte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur ile birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman ve Hurma Mahallelerindeki rögarlar yağmurdan kaynaklı taştı. Sağanakla beraber dolu yağışının da görüldüğü kentte, yollarda biriken dolu taneleri görüldü.  Şimşeklerin çaktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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