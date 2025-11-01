Haberler

Antalya'da Safari Araçları Çarpıştı: 9 Yaralı

Antalya'da Safari Araçları Çarpıştı: 9 Yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan iki safari aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan iki safari aracının çarpışması sonucu 8'i turist 9 kişi yaralandı.

Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde Ahmet K'nin kullandığı 34 EKZ 587 plakalı safari aracı ile Çağrı D. idaresindeki 48 J 0758 plakalı safari aracı çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, safari araçlarında bulunan 8'i turist 9 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
