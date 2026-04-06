Antalya'da 'Şafak07 Huzur-03' operasyonu düzenlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen "Şafak07 Huzur-03" operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kepez ilçesinde 11 adrese yönelik 22 ekip ve 75 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 25 tüfek kartuşu ile 54 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.