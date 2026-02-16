Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 19 av tüfeği ele geçirildi.