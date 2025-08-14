Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 8 av tüfeği, 100 av tüfeği fişeği, 6 şarjör, 1 kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
