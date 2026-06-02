Üzerine benzin döküp kendisini iş yerine kilitledi

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen İnanç A., elinde bıçak, üzerine benzin döküp kendisini, sahibi olduğu motosiklet tamir dükkanına kilitledi. Yaklaşık yarım saatte ikna edilen İnanç A., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 638 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen motosiklet tamir dükkanı sahibi İnanç A., elinde bıçak, kendisini iş yerine kilitleyerek üzerine benzin döktü. Bağrışma sesini duyan arkadaşları ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Arkadaşlarının ikna etmeye çalıştığı İnanç A., eliyle iş yerinin camını kırdı. Polis ekibinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla ikna edilerek iş yerinden çıkartılan İnanç A., ambulansa alınmak istendi. Ambulansa binmek istemeyen İnanç A.'ya, sokakta müdahale edildi. İnanç A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekibi, bıçak ve çakmağa ise el koydu.

