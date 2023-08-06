Antalya'da Psikolojik Rahatsızlık Yaşayan Bir Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

ANTALYA'da psikolojik rahatsızlıkları bulunan Emre S. (28), elinde bıçakla binanın 2'nci kat penceresine çıkarak, kendisine zarar vereceğini söyledi. Polisin biber gazlı müdahalesi sonrası 1'inci katın korkuluklarına tutunan Emre S., zemine düşüp yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 807 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik rahatsızlıkları bulunan Emre S., annesi ile oturduğu 4 katlı binanın ikinci katındaki dairenin penceresine çıktı. Emre S.'yi pencerede gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Emre S.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Pencereye çıkan Emre S., camları kırdıktan sonra elindeki bıçağı boğazına dayadı, bazı eşyaları yola fırlattı. Emre S., pencereden sarkıp 1'inci katın korkuluklarına tutundu. Bu sırada polisin biber gazıyla müdahale ettiği Emre S., zemine düştü. Yaralanan Emre S., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)