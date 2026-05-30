Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, yakalanınca 'Benim hatam' dedi

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kısa süreli takibin ardından teslim oldu. Polisin verdiği suyla elini ve yüzünü yıkayan sürücü, ekiplere "Benim hatam" dedi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, 43 bin TL ceza uygulandı.

Gülveren Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.T. kullandığı 06 MVK 06 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Motorize yunus timlerinin takibe aldığı sürücü, Ünsal Mahallesi 5049 Sokak'ta aracını durdurarak teslim oldu. Sürücüye, motorize yunus timleri tarafından su verildi. Elini ve yüzünü yıkayan M.T., ekiplere, "Benim hatam" dedi. Bunun üzerine bir yunus polisi de "Senin cahilliğin benim hayatıma mal olabilirdi, kaza yapabilirdim" diye konuştu. İncelemede, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi ve kendisine ehliyetsiz araç kullanmaktan 43 bin TL idari para cezası uygulandı, aracı ise otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
