Otobüsün arkasına tutunan çocuklara şoförden LED'li uyarı

Antalya'da halk otobüsü şoförü, patenli çocukların tehlikeli hareketlerine dikkat çekmek için aracının arkasına 'Patenci kardeş, tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan' yazısını astı. Bu mesaj, trafikte güvenliğin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

ANTALYA'da patenli çocukların seyir halindeki otobüslerin arkasına tutunarak trafikte ilerleme tehlikesine karşı bir şoförün aracın arkasına 'Patenci kardeş, tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan' yazısının yer aldığı LED tabela asması dikkati çekti.

Antalya'da patenli çocukların halk otobüslerinin arkasına tutunarak yolculuk yapması, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor. Bu duruma dikkati çekmek isteyen 07 AU 0220 plakalı halk otobüsünün şoförü, farkındalık yaratacak bir yönteme başvurdu. Şoför, aracın arka kısmında bulunan LED tabelaya, 'Patenci kardeş, tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan' yazdırarak çocukları uyarmayı amaçladı. Trafikte seyir halindeyken dikkati çeken yazı, diğer sürücülerin de ilgisini çekti. Hem uyarıcı hem dikkat çekici olan mesaj sürücülerin cep telefonu kameralarına yansırken, trafikte güvenliğin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

