Antalya'da parkta bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde skutere binen bir kişiyi durdurarak bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçakla öldüren tutuklu sanık Sedat Demirören ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduğunu belirterek, "Keşke yaşanmasaydı. Bilerek yaptığım ya da işlediğim bir suç değil. Bir anlık gelişen bir olaydı. Tersleşmemizle olan bir durumdu. Ailesinden de özür diliyorum." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Sedat Demirören, maktulü öldürmek istemediğini öne sürerek, "Hatta kendisine yardım etmek istedim. Yaralıyken tampon yaptım. Ellerimde bu yüzden kan oldu. Olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldım, pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

"En azından bir nebze olsun su serpildi"

Maktulün kardeşi Vasfiye Sayman, duruşma sonrası gazetecilere, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Allah kimseye yaşatmasın, kimseye göstermesin. Acımız çok büyük." dedi.

Maktulün kuzeni Mihriban Sarı ise masum bir insanın hayattan koparıldığını söyledi.

Her zaman adalete, yargı sürecine güvenlerinin tam olduğunu aktaran Sarı, "Bugün de bunu gördük. Sanık müebbet hapisle cezalandırıldı. Tabii ki acımız, üzüntümüz halen çok yeni. En azından bir nebze olsun su serpildi. İnsanların yolda, parkta gündüz vakti yürümesi en doğal hakkı. Bu tarz insanlar yüzünden masum kişiler hayattan koparılıyor." diye konuştu.

Olay

Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 3 Kasım 2025 tarihinde, skuter ile giden Ali Haydar Özyıldırım'ın önünü kesen Sedat Demirören, Özyıldırım'ı göğsünden bıçaklamıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özyıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.