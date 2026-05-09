Antalya'da park halindeki yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Serik ilçesinde, Fadi D'ye ait park halindeki otomobil evin önünde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak eve sıçramasını önledi, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Dikmen Mahallesi'nde Fadi D'ye ait park halindeki 80 MA 2784 plakalı otomobil evin önünde yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü.
Yangında otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Servet Tümer