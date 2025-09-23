Antalya'da Park Halindeki Midibüste Yangın Çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir midibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine meydana geldi ve midibüs kullanılamaz hale geldi.
Akçaalan Mahallesi'nde Muharrem Uysal'a ait park halindeki 07 YR 585 plakalı midibüste yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel