Pansiyon odasında ölü bulundu

Antalya'da pansiyonda kalan 60 yaşındaki Ahmet Doğan, odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

ANTALYA'da yaklaşık 1 aydır pansiyonda kalan Ahmet Doğan (60), odasında ölü bulundu. En son 3 gün önce görülen Doğan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 463 Sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce pansiyona yerleşen Ahmet Doğan, konaklama ücretini nakit ödeyerek kalmaya başladı. En son 3 gün önce görülen Doğan'dan haber alamayan pansiyon yetkilileri, konaklama süresinin dolması üzerine odasına gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan görevliler, yedek anahtarla odaya girdi. İçeri giren pansiyon çalışanları Doğan'ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yoğun koku nedeniyle ekiplerin maske takarak inceleme yaptığı pansiyonda, olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin çalışmalarının ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

'Örnek üreticiye' bakanlıktan mera yanıtı

Hayvanları bu hale gelen örnek üreticiye bakanlıktan yanıt
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor