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Antalya'da Otomobilin Durağa Daldığı Kaza Güvenlik Kamerasında

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Antalya'da meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin hızla gelerek bir çift ve çocuğa çarptığı görüntülerde görülüyor. Kazada çift hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

KAZA KAMERADA

Antalya'da otomobilin durağa daldığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek Fatma ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan'a çarptığı, Hüseyin Keser'in havaya savrulduğu görüldü.

Kazanın görgü tanığı Yılmaz Hatunana, "Kasaba gidecektik, kazayı gördük. Durakta bekleyenlere otomobil çarptı. Kazada ölenler kasabın kayınpederi ve kaynanasıymış. O da kaza yerine gelip bakınca kendi kaynanası ve kayınpederi olduğunu gördü. Sürücü beyaz montlu, 17- 18 yaşlarındaydı. Otomobilden çıkmaya çalışıyordu ve çıktıktan sonra kayıplara karıştı" dedi.

Keser çiftinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası kaçan sürücü ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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