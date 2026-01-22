Alanya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Alanya ilçesinde S.D. yönetimindeki otomobil, Kargıcak Mahallesi'nde beton bariyere çarpıp takla attı. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.D'nin kullandığı 07 SD 647 plakalı otomobil, Kargıcak Mahallesi'nde beton bariyere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü itfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel