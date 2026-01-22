Haberler

Alanya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alanya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya ilçesinde S.D. yönetimindeki otomobil, Kargıcak Mahallesi'nde beton bariyere çarpıp takla attı. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.D'nin kullandığı 07 SD 647 plakalı otomobil, Kargıcak Mahallesi'nde beton bariyere çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü itfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti