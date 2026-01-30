Haberler

Antalya'da refüjdeki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin refüjde bulunan çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin refüjde bulunan çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Baran E. idaresindeki 07 CCJ 959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya Bulvarı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjde bulunan çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Baran E. ile 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
