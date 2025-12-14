Serik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu D.E. isimli sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D.E'nin kullandı 07 DE 907 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolundaki altgeçitte önce R.A. idaresindeki 07 ABG 866 plakalı otomobile, ardından altgeçidin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü D.E, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel