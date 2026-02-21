Haberler

Antalya'da otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Antalya'da bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerindeki iki kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'da kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerindeki Opera Kavşağı'nda meydana geldi. Tonguç Caddesi üzerinden gelen 07 BPZ 685 plakalı motosiklet ile 575 Sokak üzerinden ışıklardan karşıya geçen 09 ES 665 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, sürücü ve yolcu yola düştü.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü E.S. ile yolcu konumundaki B.O. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Otomobil sürücüsü B.K. ise kazanın ardından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü ambulansla hastaneye sevk etti.

TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Polis ekipleri kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
