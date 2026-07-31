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Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde, B.B.Ü. idaresindeki 68 AEP 536 plakalı otomobil refüje çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Y.Ü. yönetimindeki 31 K 7998 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü B.B.Ü. ile hafif ticari araç sürücüsü Y.Ü. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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