Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde, B.B.Ü. idaresindeki 68 AEP 536 plakalı otomobil refüje çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Y.Ü. yönetimindeki 31 K 7998 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü B.B.Ü. ile hafif ticari araç sürücüsü Y.Ü. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.