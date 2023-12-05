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Antalya'da otomobil ile beton pompası çarpışması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

5 Aralık 2023 12:35 Son Güncelleme: 12:36 Abone Ol

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.