Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Sürücü B.K. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 07 AOF 894 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk