Antalya'da otomobil ağaca çarparak kaza yaptı, sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Müge Perdahlı'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı ve otopsi için morga kaldırıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Müge Perdahlı yönetimindeki 34 GC 8681 plakalı otomobil, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
