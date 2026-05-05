Antalya'da Otodrag Şampiyonası düzenlenecek

Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı, Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonunda, Kepez Belediyesi ev sahipliğinde, 7-8 Mayıs'ta Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Başkan Mesut Kocagöz, Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın Kepez'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecanı yerinde yaşamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Motor sporlarına olan ilgiyi artırmayı hedefleyen etkinlik, aynı zamanda Kepez'in spor turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.