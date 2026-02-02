Haberler

Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi

Güncelleme:
Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Zeynep ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazesi, Konya'nın Derebucak ilçesinde toprağa verildi. Kaza, Tekirdağ'dan Antalya'ya dönüş yolunda meydana geldi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden anne ile kızının cenazesi Konya'da defnedildi.

Zeynep (49) ile kızı Bilgenur Koçak'ın (16) cenazeleri memleketleri Derebucak ilçesine getirildi.

Durak Mahallesi'nde kılınan namazın ardından anne ile kızın cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Zeynep ile Bilgenur Koçak'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aile ziyaretinde bulundukları, Antalya'nın Alanya ilçesine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel
