Haberler

Manavgat'ta Otobüs-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Manavgat'ta Otobüs-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FTT 719 plakalı otomobil ile 07 C 74374 plakalı otobüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Ülke şokta: Milletvekili, aracında korkunç şekilde bulundu

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu