Manavgat'ta Otobüs-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FTT 719 plakalı otomobil ile 07 C 74374 plakalı otobüs çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA