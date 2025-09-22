Antalya'da Orman Yangınında Gözaltı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü ve yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Bilginler Mahallesi Kısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına ilişkin bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İlçede çıkan orman yangını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edilmişti.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel