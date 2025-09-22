Haberler

Antalya'da Orman Yangınında Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü ve yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bilginler Mahallesi Kısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına ilişkin bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İlçede çıkan orman yangını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.