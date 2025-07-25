Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Mücadele

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, Doğanca Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına helikopter ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Doğanca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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