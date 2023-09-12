Antalya'da orman yangını (3)
KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel