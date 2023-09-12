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Antalya'da orman yangını (3)

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KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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