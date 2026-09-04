Antalya Akseki'de Orman Yangını
Antalya'nın Akseki ilçesinde Güzelsu ve Taşlıca mahalleleri arasındaki Eski Mezarlık mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalede 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 70 personel görev aldı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Akseki ilçesinde Güzelsu ve Taşlıca mahalleleri ortasında kalan Eski Mezarlık mevkisi yakınında saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. İlk etapta yangına 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 70 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı