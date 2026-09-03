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Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 75 personelle havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manavgat'a bağlı Örenşehir Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 75 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğunlukla çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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