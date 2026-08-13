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Antalya Kemer'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Antalya Kemer'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
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Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarını sonlandırırken, kara ekipleri gönüllüler ve bölge halkının desteğiyle alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterler çalışmaları sonlandırıldı. Yangın bölgesinde kara ekipleri, gönüllüler ve bölge halkının da desteğiyle alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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