Haberler

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında çıkan ve yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönüm orman zarar gördü.

5 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında çıkan ve yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönüm orman zarar gördü. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Tepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen yangın havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor" dedi.

Erkan UYSAL/ALANYA, (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarının gözü önünde kahreden veda

Bu acıya yürek dayanmaz! Babaları son nefesini gözlerinin önünde verdi
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar

115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: Kızı 1 numaralı sanık

Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: 1 numaralı sanık en yakını

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Cem Küçük tutuklandı, yapılan paylaşım bomba: Sıra size de gelecek
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı