Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alanya'nın Tepe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı