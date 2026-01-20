Haberler

Antalya'da orman yangını

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan, zeytin ağaçları da dahil olmak üzere zarar gördü.

2 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Yangına jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalle sakinleri de evlerinden çektikleri hortumlarla çalışmalara destek verdi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine ormanlık alanın yakınındaki 2 ikamet tedbir amaçlı boşaltıldı.

ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KAYMAKAM ŞAHİN: YOĞUN BİR ÇABA SARF EDİLDİ

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana verilen bilgiye göre yangın genel olarak kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Yangında 2 hektardan fazla alan zarar görmüş gözüküyor. Arkadaşlar yoğun bir çaba sarf etti. Şu anda yangın mevsiminde olmamamıza rağmen ekipler çok iyi müdahale etti" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Küçükdeligöz ise, "Şu anda evlerde herhangi bir hasar yok. Yangın evlere biraz daha yaklaştı, inşallah bir şey olmaz. Daha önceki yıllarda da burada yangın çıkmıştı. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Haber - Kamera: Tunahan KIR – Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
