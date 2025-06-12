Antalya'da Orhan Cebrailoğlu'nun 'Velhasıl' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Antalya'da Orhan Cebrailoğlu'nun 'Velhasıl' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun 'Velhasıl' adlı sergisi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, Cebrailoğlu'nun dışavurumcu sanat anlayışıyla oluşturduğu 22 eser sergileniyor.

Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun eserleri "Velhasıl" adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dışavurumcu sanat anlayışıyla dikkati çeken Cebrailoğlu'nun eserleri Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği sergide, 22 eser sergileniyor.

Ressam Cebrailoğlu, gazetecilere, sergilerini soyut anlayışla yaptığını ve dünyanın çok değişik yerlerinde halka açık alanlarda sergilediğini söyledi.

Bu sergideki resimlerin çoğunun dünyanın birçok ülkesindeki performansların sonucu olduğunu belirten Cebrailoğlu, "Teknik olarak spontane bir teknik kullanıyorum, bu sanat anlayışımın bir parçası. Ben de rastlantısallık bir amaç değil bir araçtır. Belli bir noktadan sonra çalışmalarımı mekan anlayışını kurgulayarak neyin kalacağını, neyin gideceğini soyutlama anlamında düşünerek kontrolü sağlayarak yapıyorum. Bütünlük üzerinde bir nevi bir senfoni yaratıyoruz." dedi.

Küratör Karaoğlu ise sanatçının yaptığı işleri "soyut dışavurumcu sanat anlayışıyla" tanımladığını ifade ederek, "Bunu bir performans sanatına dönüştürerek yalnızca ulusal ölçekte değil, evrensel ölçekte de çok iyi yapan bir sanatçı." diye konuştu.

Sergi 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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