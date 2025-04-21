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Antalya'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Antalya'da Ölü Caretta Caretta Bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Sahili'nde bir caretta carettanın ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olay, plajda bulunan vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine haber verilmesiyle ortaya çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Boğazkent Sahili'nde bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasını kaldırdı.

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Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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