Antalya'da öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir ilkokulda, öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiaları üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Öğrenci, öğretmeninin kendisini omuzlarından tutarak salladığını ve canının yandığını söyledi.

Konyaaltı'nda oturan anne S.C, oğlu A.Ö'yü bir süre önce ilçedeki bir ilkokula kaydettirdi.

İkinci sınıf öğrencisi A.Ö, geçen hafta annesine "Öğretmeni S.Ö'nün kendisini omuzlarından tutarak salladığını, canının çok yandığını söylemesine rağmen bırakmadığını" anlattı.

Oğlunu hastaneye götürüp darp raporu alan anne, öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Okul idaresiyle de görüşen anne, oğlunun sınıfının değiştirilmesini istedi.

İddialar üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
