Antalya'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 24 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 21'i öğrenci 24 kişi hafif yaralandı.

Karalar Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrenci alan V.Ş. idaresindeki 07 C 50028 plakalı öğrenci servisi, Karalar Mahallesi Ekizli mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 07 NYB 79 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada 21'i öğrenci 24 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinde bilgi alan Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin, öğrencileri hastanede de ziyaret etti.