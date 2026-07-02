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Antalya'da yüksek nem etkili oluyor

Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
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Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oldu. Nem oranının yüzde 88'e ulaştığı kentte, Beydağları ve Akdeniz manzarası pus içinde kayboldu. Hava ve deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü.

Nem oranının yüzde 88'e ulaştığı Antalya'da, sıcak hava ve yüksek nem bunalttı.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 88'e ulaştı. Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili'nin yoğun nem nedeniyle yer yer görünmez hale geldiği görüldü.

Normalde şehir merkezinden net şekilde izlenebilen Beydağları ve Akdeniz manzarası, nemin etkisiyle pus içinde kaldı. Konyaaltı Sahili boyunca uzanan kıyı şeridi de yoğun nemde kayboldu.

Yüksek nem nedeniyle kent üzerinde oluşan puslu hava dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Can Yücel
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