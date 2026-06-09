Haberler

Antalya'da ev yangını

Antalya'da ev yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin üst katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 571 sokaktaki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre kiracı H.I.'nın benzin almak için evden ayrılmasının ardından elektrik panosunda yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, müstakil evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var

Milli yıldızın transferine onay verdi! Taraftarlar havalara uçacak
Yılda sadece 1 ay akıyor, bir yudum içmek isteyen Erzincan'a akın ediyor

Sadece 1 ay akıyor! Bir yudum isteyen şehitler diyarına akın ediyor
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nden Koç Holding'e tepki: Sözleşme aşamasındaki araç alımı iptal edildi

O sözler pahalıya patladı: DEM Partili belediyeden beklenmedik hamle
Akkuyu Nükleer Santrali'nden yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek

Akkuyu'da elektrik üretimi için tarih verildi
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu

Varını yoğunu satıp altına yatıranlar için kabus senaryosu
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı