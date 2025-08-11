Antalya'da Motosikletli Polis Denetimlerinde 100 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Motosikletli Polis Denetimlerinde 100 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan 100 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silahlar, uyuşturucu maddeler ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

Antalya'da motosikletli polis timlerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan 100 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus), asayiş ve narkotik olaylar başta olmak üzere kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda son bir haftada yapılan çalışmalarda, aranan 62 kişi, 1 hırsızlık şüphelisi, 2 sahtecilik şüphelisi, 35 uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçu şüphelisi yakalandı.

Aramalarda, 14 silah, 3 çalıntı araç, 3 el telsizi, 71 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 4 bin 100 adet A4 (emdirilmiş sentetik kannabinoid) maddesi ve 99 sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri: Beşiktaş'ta...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.