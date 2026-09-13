Antalya'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa K. yönetimindeki 42 FLE 63 plakalı motosiklet, D400 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA