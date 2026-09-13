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Vanuatu'da feribot faciası! 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kayıp

Vanuatu'da feribot faciası! 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kayıp
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Vanuatu açıklarında 40'tan fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan feribotun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 40'tan fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan "MV Matui" feribotu battı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı, 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

FERİBOT SEFER SIRASINDA BATTI

Vanuatu Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Santo Adası'ndan Ambae Adası'na sefer yapan "MV Matui" adlı feribot henüz belirlenemeyen nedenle battı.

15 KİŞİ KURTARILDI

Feribotta 40'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu bildirildi. Ekipler 15 kişiyi kurtarırken 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

30'DAN FAZLA KİŞİ ARANIYOR

Kayıp 30'dan fazla kişiyi bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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