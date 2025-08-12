Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta tur minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 51 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İshak D. (25) idaresindeki 31 ASF 327 plakalı tur minibüsü, Taşağıl mevkisinde Hüseyin Evren (51) yönetimindeki 07 BMA 512 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, minibüsün kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.

Kazayla ilgili minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
