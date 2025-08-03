Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 19 yaşındaki sürücü Serhat Yazar hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhat Yazar'ın (19) kullandığı 42 AZC 997 plakalı motosiklet, Serik-Belek kara yolundaki kavşakta, Niyazi K. (50) yönetimindeki BYN 993 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Yazar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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