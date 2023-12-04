Antalya'da motosiklet kazası kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay'ın hayatını kaybettiği, arkasındaki Bahadır Demirdelen'in yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı istikamette seyir halindeki iki motosikletin çarpıştıktan sonra devrildiği, ardından da karşı şeride fırlayan Reşit Altunçay'ın gelen kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı.