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Antalya'da motosiklet kazası kamerada

4 Aralık 2023 17:51 Son Güncelleme: 17:53 Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.